VIAGEM DENTRO DE CASA – SESC São Paulo lança ‘audiotours’ para adultos e crianças

Criados pela companhia teatral argentina BiNeural-MonoKultur e pela produtora Difusa Fronteira, com intervenções do artista basco Ieltxu Ortueta na obra para crianças, audiotours foram adaptados para o português e ficam disponíveis até 5 de dezembro na Plataforma Sesc Digital.

A suspensão das atividades presenciais do Sesc São Paulo devido à pandemia da covid-19 fez com que os roteiros do Programa de Turismo Social da instituição também adquirissem novos formatos.

Assim, a partir de 5 de setembro, o Sesc lança dois audiotours e convida o público para embarcar em viagens inusitadas, dentro de suas próprias casas, em experiências que prometem conferir novos significados ao espaço doméstico e diferentes sentidos à ideia de deslocamento, a partir do imaginário do “viajante”. Os conteúdos, criados originalmente em espanhol, foram traduzidos para o português e ficam disponíveis na Plataforma Sesc Digital até 5 de dezembro.

Sobre isso que eu queria te falar é um audiotour individual, que conduz o participante por uma breve viagem pela sua própria casa. Para participar, é necessário apenas acomodar os fones de ouvido convencionais, seguir as instruções e entrar na história. Livremente inspirado no conto “A Queda da Casa de Usher”, de Edgar Alan Poe, e no clima do romance “Robinson Crusoe” de Daniel Defoe, conta a história de uma mulher que está cuidando do apartamento de uma amiga, mas começa a passar por situações insólitas no local.

Planeta BRUUUMMMFFF foi?pensado?para um adulto acompanhado de uma ou duas crianças. Convidados para visitar um mundo diferente, os participantes construirão naves espaciais, passarão a noite em fantásticas florestas e conhecerão importantes rituais da cultura do planeta imaginário. Para participar, basta um celular com conexão à internet e uma caixinha de som.

Ambas as obras levam a assinatura da BiNeural-MonoKultur, companhia fundada em 2004 pelos diretores e dramaturgos Ariel Dávila (Argentina) e Christina Ruf (Alemanha), e contam com produção da Difusa Fronteira. No caso de Planeta Bruuummmfff, também assina a obra Ieltxu Ortueta (Artefactos Bascos), artista basco que vive no Brasil desde 2003. Saiba mais sobre as obras na ficha técnica, no final.

+ TURISMO SOCIAL

A atuação em Turismo Social do Sesc São Paulo passou por algumas transformações desde o início de suas ações, em 1948, com a inauguração do Sesc Bertioga. Ao lado da democratização do acesso dos trabalhadores e seus dependentes às práticas turísticas, outros valores, igualmente importantes, se fortaleceram. Assim, a instituição passou a colaborar para a consolidação de cadeias econômicas éticas e sustentáveis em turismo, enfatizar a educação pelo e para o turismo, salientar o protagonismo dos participantes, construir conhecimento a partir de pesquisas e debates sobre as dinâmicas contemporâneas na área e desenvolver processos voltados ao contato e ao respeito pela diversidade.

+ SESC NA QUARENTENA

Durante o período de distanciamento social, em que as unidades do Sesc no estado de São Paulo têm a circulação de público restrita, para evitar a propagação do novo coronavírus, um conjunto de iniciativas garantem a continuidade de sua ação sociocultural nas diversas áreas em que atua. Pelos canais digitais e redes sociais, o público pode acompanhar o andamento dessas ações e ter acesso a conteúdos exclusivos de forma gratuita e irrestrita. Confira a programação e fique #EmCasaComSesc.

+ SESC DIGITAL

A presença digital do Sesc São Paulo vem sendo construída desde 1996, sempre pautada pela distribuição diária de informações sobre seus programas, projetos e atividades e marcada pela experimentação. O propósito de expandir o alcance de suas ações socioculturais vem do interesse institucional pela crescente universalização de seu atendimento, incluindo públicos que não têm contato com as ações presenciais oferecidas nas 40 unidades operacionais espalhadas pelo estado.

+ SESC SÃO PAULO

Com 73 anos de atuação no estado e 40 unidades operacionais, o Sesc São Paulo (Serviço Social do Comércio) desenvolve ações com o objetivo de promover bem-estar e qualidade de vida aos trabalhadores do comércio, serviços, turismo e para toda a sociedade. Mantido pelos empresários do setor, o Sesc é uma entidade privada que atua nos âmbitos da cultura, esporte, saúde, alimentação, desenvolvimento infanto-juvenil, idosos, turismo social, entre outras frentes de ação. As iniciativas da instituição partem das perspectivas cultural e educativa voltadas para todas as faixas etárias, com o objetivo de contribuir para experiências mais duradouras e significativas. São atendidas nas unidades do estado de São Paulo cerca de 30 milhões de pessoas por ano. Hoje, aproximadamente 50 organizações nacionais e internacionais do campo das artes, esportes, cultura, saúde, meio ambiente, turismo, serviço social e direitos humanos contam com representantes do Sesc São Paulo em suas instâncias consultivas e deliberativas.

+ FICHAS TÉCNICAS

SOBRE ISSO QUE EU QUERIA TE FALAR:

PARA PARTICIPAR É NECESSÁRIO: Fones e um celular com conexão à internet

DURAÇÃO: 25 minutos

Conceito, dramaturgia e direção: Christina Ruf e Ariel Dávila (BiNeural-MonoKultur)

Voz: Ana Luiza Leão

Tradução: Alessandro Atanes

Música original e desenho de som: Guillermo Ceballos

Produção: Felipe França Gonzalez

Planeta BRUUUMMMFFF:

PARA PARTICIPAR É NECESSÁRIO: um celular com conexão à internet e uma caixa de som (pode ser bluetooth)

IDADE RECOMENDADA: Para um adulto e uma ou duas crianças a partir de dos 4 anos

DURAÇÃO:?25 minutos

Conceito, dramaturgia, direção e produção:?Ieltxu Ortueta (Artefactos Bascos) + Ariel Dávila e Christina Ruf (BiNeural-MonoKultur)

Vozes:?Ieltxu Ortueta e ?Christina Ruf

Desenho de áudio e música original:?Guillermo Ceballos

Design gráfico:?Ieltxu Ortueta

Produção no Brasil: Felipe França Gonzalez