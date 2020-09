Caixa disponibiliza R$15 bilhões para mais de 136 mil pequenas e microempresas

As principais linhas de crédito da CAIXA voltadas para atender as necessidades das pequenas e microempresas já injetaram na economia R$ 15 bilhões desde março. Ao todo, mais de 136 mil empresas fecharam contratos com taxas e condições especiais para enfrentar os efeitos da pandemia de COVID-19 na economia.

Só no Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), quase 99 mil empresas já fecharam contrato, em um total de R$ 9,81 bilhões. Apenas na última semana, foram R$ 2,55 bilhões emprestados.

A CAIXA seguirá emprestando pelo Pronampe até o limite do Fundo Garantidor de Operações (FGO), conforme determinação do gestor do Fundo, o Banco do Brasil, nesta sexta-feira (22/09). A expectativa é que sejam contratados mais R$ 2 bilhões pela linha.

No Crédito Assistido, que conta com a parceria do SEBRAE para antes e após a contratação com a CAIXA, foram atendidas mais de 31 mil empresas, num montante de R$ 2,2 bilhões. O Giro CAIXA FGI disponibilizou R$ 2,6 bilhões para 8,3 mil clientes.

O presidente da CAIXA, Pedro Guimarães, ressalta que o banco vai estar sempre ao lado do empreendedor brasileiro. “Estivemos ao lado dos empreendedores do país no momento mais difícil da pandemia. Agora, vamos seguir juntos e apoiá-los na retomada da economia”, afirmou Guimarães.

Pronampe:

A CAIXA foi a primeira instituição financeira do país e operar com o Pronampe, em junho. O banco também foi a única instituição financeira que direcionou R$ 50 milhões para beneficiar cerca de 3 mil microempresas.

Como contratar:

Os clientes?devem?acessar ao site www.caixa.gov.br/caixacomsuaempresa e?preencher um? formulário de?interesse ao crédito. O banco entrará em contato se a empresa estiver apta a contratar o financiamento. A solicitação também pode ser feita nas?agências?da CAIXA.