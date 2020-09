Carro 0-KM tem desconto de até R$ 35 mil

A crise econômica decorrente da pandemia não foi o suficiente para segurar os preços dos automóveis. Pelo contrário, muitas fabricantes promoveram reajustes no período. Mas, ao mesmo tempo, diversas empresas estão dando descontos, facilitando o pagamento e oferecendo valorização do usado que entrar na negociação.



Chevrolet e Nissan se comprometem a pagar as primeiras 12 parcelas do financiamento de alguns modelos, em um plano que prevê prestações iniciais reduzidas. No caso da Chevrolet, a promoção vale para a versão mais cara (Premier) de Onix e Onix Plus (sedã). Para o hatch, com tabela de R$ 80.290, a entrada é de R$ 40.509,50. As 12 primeiras das 48 parcelas têm valor 79% menor que as demais.



No plano batizado de “12 menores”, a Chevrolet quita as prestações de R$ 301,39. A partir do 13º mês, são R$ 1.426,54 (taxa de 1,09% ao mês). A ressalva é que a promoção vale apenas para o modelo na cor laranja Tiger.



Para o sedã Onix Plus Turbo Premier (R$ 83.890), a entrada é de R$ 42.309,50 e as 12 primeiras parcelas no valor de R$ 314,78 cada são pagas pela Chevrolet. As 36 restantes, por sua vez, sobem para R$ 1.489,93. O total a prazo é de R$ 99.724,21.



A Nissan oferece descontos atraentes para alguns modelos e pagamento do primeiro ano de financiamento para outros. A Frontier LE 4×4 automática, por exemplo, sai de R$ 218.990 por R$ 185.990 (R$ 33 mil de redução) à vista na modalidade para produtores rurais. A marca também está oferecendo o Kicks SL (R$ 104.490) com pagamento da primeira parcela para outubro de 2021. Nesse caso, a entrada é de 60% (R$ 62.694), e a Nissan paga o primeiro ano de financiamento, que tem parcelas reduzidas (R$ 150,53). As demais 36 são de R$ 1.505,26.



Nesse plano, o SUV compacto sai por R$ 118.689,65. Há ainda um bônus de R$ 4 mil no usado que entrar no negócio.



A Renault oferece supervalorização do usado na compra do Sandero e do Captur Bose. A promoção é uma continuidade da campanha realizada com o Logan, que oferece preço de tabela no usado dado como parte de pagamento. Na aquisição de um Sandero zero-km (a partir de R$ 54.290), a marca concede bônus de até R$ 6 mil no usado. Já na troca do usado pelo Captur Bose, o desconto pode chegar a R$ 7 mil. Tabelada a partir de R$ 106.490, essa versão do SUV tem motor 1.6 flexível e câmbio automático CVT.



A Kia está com taxa 0% para o financiamento de Rio, Cerato e Stinger. Já a Hyundai dá bônus de até R$ 10 mil no usado que entrar como parte de pagamento do HB20 1.0 turbo Diamond e do aventureiro HB20X 1.6.



LUXO



Até sábado, dia 19, a Volvo está com uma promoção com descontos de cerca de 10% para as versões híbridas dos SUVs XC60 e XC90 e do sedã S60. Com R$ 35 mil de abatimento, o preço do XC90 T8 Inscription baixou de R$ 434.950 para R$ 399.950. Para o XC60 T8, a tabela foi de R$ 331.950 para 299.950 (desconto de R$ 32 mil), enquanto para o S60 T8 a redução é de R$ 20 mil (de 269 950 para 249.950). A promoção inclui a primeira revisão sem custo para o cliente.



A BMW oferece condições especiais para novos e seminovos até o fim do mês, com planos que preveem taxas reduzidas e entrada variável. No caso do BMW X1 sDrive20i GP, o preço sugerido baixou de R$ 221.950 para R$ 214.950 à vista (R$ 7 mil de desconto). É possível dar entrada de R$ 64.485, pagar 24 mensalidades de R$ 2.742 e uma parcela final de R$ 107.475. Nesse caso o SUV sai a R$ 237.768.



O 218i Gran Coupé pode sair de R$ 205.950 por R$ 199.950 à vista No plano a prazo o sinal é de R$ 59.985, há 24 mensalidades de R$ 2.310 e a parcela final é de R$ 99.975. O preço total do modelo fica em R$ 215.400.



A Mercedes oferece taxa 0% para o Classe C e GLA ano/modelo 2019/19, com entrada de 50% e parcelamento em 12 vezes ou 60% de entrada e o restante em 18 prestações.



Para o C 180 19/19 e GLA 200 Advance 2019/20, há a opção de dar 49% de entrada e parcelar o restante em até 24 vezes, sem o pagamento das três primeiras prestações, além de manutenção grátis para os modelos por dois anos, parcela final balão de 50% e a valorização do seminovo. Para referência, o GLA 200 Advance 2019/20 custa a partir de R$ 191.900. O preço sobe para R$ 222 900 na linha 2020/20.