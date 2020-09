Cidade: Com prisão de dupla, PM Rodoviária impede chegada à Guarulhos de 74 tijolos de maconha

Da Redação

A Polícia Militar, por de uma equipe tática do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), prendeu um homem, de 20 anos, e apreendeu um adolescente, de 14, após encontrar 74 tijolos de maconha no carro em que a dupla ocupava. A ação aconteceu na cidade de Itu, região de Sorocaba, no interior do Estado. De acordo com os policiais, a droga apreendida teria como destino a cidade de Guarulhos.



Policiais rodoviários realizavam fiscalização próximo à praça de pedágio da Rodovia Presidente Castelo Branco (SP-280), no bairro Doninha, quando suspeitaram da atitude dos detidos, que estavam em um veículo Fiat/Uno. Foi realizada abordagem e, após vistoria, as drogas foram localizadas escondidas embaixo dos bancos, nas portas e no compartimento do motor do veículo (onde ficaria o estepe).



Todo o entorpecente, que somou 48,3 quilos, foi apreendido para perícia. O automóvel também foi recolhido, assim como dois celulares e R$ 300. Questionada, a dupla contou que saiu com o veículo e as substâncias da cidade de Presidente Prudente com destino a Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, mediante o pagamento de uma quantia em dinheiro.



Os dois homens foram levados ao plantão policial do município, onde o adulto permaneceu preso o jovem apreendido. A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas e ato infracional equivalente e associação para o tráfico de entorpecentes.