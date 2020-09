Política: 85% dos vereadores da atual legislatura buscam a reeleição neste pleito eleitoral

Antônio Boaventura

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou a candidatura de 1.157 postulantes ao cargo de vereador para esta eleição, que está prevista para acontecer em meados do mês de novembro deste ano. Destes, 28 buscam a reeleição, o que representa 85% da atual composição de vereadores da Câmara Municipal – composta por 34 parlamentares. Em 2016, haviam 1.197. Ou seja, 3,5% a menos.



A concorrência na eleição anterior era de 35 candidatos por cadeira. Para este ano, a disputa por cadeira se dá por 34 postulantes. Não participam deste processo eleitoral os vereadores José Luiz (PT); Professor Jesus (Republicanos), vice do prefeito Guti (PSD); Eduardo Soltur (PSD); João Barbosa (Republicanos), Betinho Acredite (PTB) e Eduardo Barreto (PROS), que disputa a cadeira do Poder Executivo.



Apesar da divulgação das candidaturas, o TSE ainda analisa a condição legal dos candidatos. No entanto, não existe um prazo definitivo para que todas as solicitações de participação nestas eleições sejam avaliadas. Todas as candidaturas de postulantes ao Poder Legislativo encontram-se com o status “Aguardando Julgamento”, conforme publicação do Divulgacand, ferramenta de consulta disponibilizada pelo TSE.