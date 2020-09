Educação: Com apoio da EDP, professores da rede pública de Guarulhos participam de projeto de capacitação

Da Redação

Durante o mês de outubro, os professores do ensino fundamental da rede pública da EPG Cora Coralina, em Guarulhos terão a oportunidade de aprenderem sobre competências socioemocionais e como ensiná-las aos seus alunos. A Capacitação de Professores, faz parte das diversas ações promovidas ao longo do ano pelo projeto EDP nas Escolas, idealizado pelo Instituto EDP, responsável pelas ações socioambientais do Grupo EDP.



Na oficina ‘Desenvolvimento de Habilidades Socioemocionais’, os participantes terão uma reflexão sobre o conceito dessas competências e conhecerão atividades educativas possíveis de serem aplicadas em ambientes escolares e não-escolares, que abordam o autoconhecimento, a cultura de paz e os quatro saberes da Educação para o século XXI – ser, conviver, fazer e aprender.



As aulas serão ministradas virtualmente e, além de Guarulhos, ocorrerão em outros estados onde está inserida a EDP, como Amapá, Ceará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Tocantins. Os educadores terão a oportunidade de adquirir técnicas de desenvolvimento socioemocional para serem aplicadas com os alunos do ensino fundamental.



A Capacitação de Professores é uma parceria com o Instituto Crescer, que desenvolve novos e diferentes processos de aprendizagem, além de oferecer conteúdos e tecnologias educacionais que tornam o aprender mais prazeroso, eficiente e significativo.



Agenda – Capacitação Professores



Local: EPG Cora Coralina, Guarulhos/SP

Datas: 06, 13, 20 e 27/10 de 2020

Horário: 10h às 12h

Formato: Online