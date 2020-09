Cidade: No Portal dos Gramados, Polícia apreende carro com mais de meio milhão em multas

Da Redação

[email protected]



A Polícia Militar apreendeu um veículo com mais de meio milhão de reais em multas. A ação aconteceu no bairro Portal dos Gramados. O veículo, recolhido na cidade de Guarulhos, também estava com o licenciamento atrasado há anos. O carro foi recolhido ao pátio Seródio e o motorista autuado e liberado.



Uma equipe do 15º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) estava em patrulhamento pela Avenida Benjamin Harris Hunnicutt quando abordou um veículo Mercedes Benz/Classe A. Durante pesquisas sobre a procedência do automóvel, os militares constataram R$ 552.239,81 em multas, além de atraso no licenciamento desde 2017.