Cidade: Aeroporto de Guarulhos passa a contar com tecnologia Wi-Fi 6

Da Redação

[email protected]



A empresa de infraestrutura DAS e Wi-Fi Boingo Wireless anunciou a implantação de uma rede Wi-Fi 6 em todo o aeroporto no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A Boingo projetou, instalou e gerencia a rede de nível de operadora Wi-Fi 6, que utiliza a tecnologia 802.11ax Wi-Fi e Passpoint para oferecer aos passageiros velocidades rápidas e baixa latência.



A implantação do Wi-Fi 6 foi projetada para aprimorar a experiência de streaming e download de filmes, programas de TV, música, jogos e outros conteúdos em movimento, ao mesmo tempo em que oferece suporte a atividades online que incluem verificação de voos e atualizações meteorológicas e novas condições e protocolos de segurança. Os assinantes das principais operadoras de telecomunicações, como AT&T, Claro e Oi, podem se conectar de forma automática e segura à rede GRU Wi-Fi 6, disse Boingo.



“O lançamento do Wi-Fi 6 da Boingo em Guarulhos é um marco importante para a tecnologia wireless em aeroportos na era 5G, elevando o padrão da experiência de viagens conectadas”, disse o CEO da Boingo, Mike Finley. “Nossa rede host neutra e convergente oferece aos passageiros Wi-Fi rápido e gratuito e é projetada com a tecnologia Passpoint para permitir que as operadoras descarreguem o tráfego de celular para a rede Wi-Fi 6.”



A Boingo disse que tem uma grande presença na América Latina, com atendimento em mais de 50 aeroportos no Brasil. “Os passageiros do Aeroporto de Guarulhos podem desfrutar de até quatro horas de wi-fi grátis em alta velocidade. É uma oferta única na região. Com a nova solução Boingo Wi-Fi 6, Guarulhos oferecerá um serviço ainda melhor aos passageiros ”, disse Gustavo Figueiredo, CEO do Aeroporto de Guarulhos.



A respectiva empresa ressalta que o wi-fi 6 está disponível em todas as áreas públicas de todos os terminais de Guarulhos. As redes Boingo Wi-Fi 6 são compatíveis com versões anteriores de dispositivos Wi-Fi de gerações anteriores, incluindo Wi-Fi 5, disse a empresa. No ano passado, a Boingo anunciou a implantação de uma rede Wi-Fi 6 no Aeroporto John Wayne (SNA) em Orange County, Califórnia.



Em dezembro de 2019, a Boingo anunciou o lançamento de um DAS de celular host neutro no Aeroporto Internacional de Portland (PDX). A rede DAS melhora a cobertura e a capacidade do celular no aeroporto e é operada pela Boingo como parte de um contrato plurianual com o Porto de Portland, disse a empresa.



Já em novembro do ano passado, a Boingo Wireless lançou o Sistema de Antena Distribuída de células host neutras e redes Wi-Fi no Aeroporto Internacional Louis Armstrong de Nova Orleans (MSY). De acordo com os termos deste contrato, a empresa fornece serviços sem fio de múltiplas operadoras no complexo de 972.000 pés quadrados que irão, de acordo com a Boingo Wireless, acomodar as crescentes demandas de dados móveis da era 5G.