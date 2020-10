Eleições 2020: Fran Corrêa quer transformar aterro sanitário em usina ambiental

Antônio Boaventura

[email protected]



Candidata à Prefeitura pelo PSDB, a empresária Fran Corrêa revelou nesta quinta-feira (29), em evento realizado pela OAB Guarulhos, tem como uma de suas metas transformar o aterro sanitário em usina ambiental. De acordo com ela, a gestão daquele ativo deve ter outra diretriz para reduzir os impactos causados aos moradores dos bairros que compõe a região do Cabuçu.



“O aterro é um problema muito grave, inclusive com inúmeros contratos emergenciais. O aterro desabou e não teve nenhum plano. A região do entorno sofre e sangra por conta do odor e estão tentando camuflar essa situação com produtos químicos. Está havendo um descaso com os moradores do Cabuçu. Transformar em usina de lixo e transformar esse passivo ambiental em energia saudável e limpa e cuidando do meio ambiente”, explicou Fran Corrêa.



A candidata tucana também ressaltou a necessidade de atender as demandas do Hospital e Maternidade Jesus, José e Maria (JJM). A mesma entende que precisa rever os repasses de verba realizado pelo Governo Municipal, além de propor o aumento do valor, e buscar outros recursos junto ao Governo do Estado e Federal para aquela unidade de saúde.



“Nós temos um problema muito sério na saúde da cidade, que está um caos. A gente percebe que a cidade vive um momento muito triste por uma má gestão e com o hospital JJM não é diferente. Ele foi abandonado pela atual gestão e temos que colocar toda nossa atenção. Na minha gestão a humanização será o foco e quero ajudar cada vez mais, em especial, o JJM.”, concluiu.