Eleições 2020: Reduzir a violência contra os negros e o índice de áreas irregulares são propostas de Sandra Santos

Antônio Boaventura

Único negro na disputa pela Prefeitura, a candidata Sandra Santos (PDT) revelou nesta quinta-feira (29), em evento realizado pela OAB Guarulhos, que tem como metas, caso seja eleita, reduzir a violência contra os negros na cidade, em especial, nos bairros periféricos, além de propor a redução das áreas irregulares com propósito de preservar o meio ambiente.



“Existe no plano nacional do PDT a política de mapeamento de todos os territórios vulneráveis para que possamos adotar as medidas cabíveis, além de exigir que os relatórios oficiais possam vir com informações sobre toda população, para que possamos colocar em prática um projeto educacional por que existe um racismo estrutural. E ele mata essa juventude negra que está na periferia”, explicou Sandra Santos.



A candidata do PDT também ressaltou sua preocupação com as ocupações irregulares do solo no município. Sandra destacou que pretende trabalhar essa questão com entidades que estejam ligadas ao assunto e que possa colaborar na construção de políticas viáveis para sanar essa deficiência.



“85% de áreas na cidade estão irregulares e a parceria com Aceag, devemos mapear toda extensão de Guarulhos para que possamos fazer ações efetivas. Em pouco tempo teremos uma Guarulhos totalmente regularizadas. O verde se faz necessário, bem como sua preservação, até por que se permitirmos [o seu desmatamento] não estaremos defendendo a vida”, concluiu.