O feriado prolongado de Finados será de frio e chuva e Guarulhos. De acordo com o Climatempo, neste sábado (31) o dia será chuvoso com mínima de 13ºC e máxima de 20ºC.

O tempo frio e chuvoso predominará no domingo (01º) com mínima de 12ºC e máxima de 20ºC. Já na segunda-feira (02), de acordo com o Climatempo, será nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. A tarde o Sol deve aparecer, com diminuição de nuvens, sendo a noite com muita nebulosidade. A mínima será de 11ºC e a máxima de 23ºC.