‘No meu governo não tem Lava Jato’, repete Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro voltou a repetir que em seu governo “não tem Lava Jato” porque a sua gestão é livre de corrupção. Em conversa com apoiadores na manhã desta quarta-feira, 4, o chefe do Executivo afirmou: “até o momento não demos trabalho para a Lava Jato.”



“Estamos fazendo o que podemos, com menos recursos, sem desvios, sem corrupção, sem Lava Jato”, disse ao citar investimentos na região de Foz do Iguaçu (PR). “No meu governo não tem Lava Jato, se tiver a gente vai encarar, vai ver que tá errado e vai tomar as providências. Mas, até o momento não demos trabalho para a Lava Jato não”, declarou o mandatário.



A defesa de que o governo é livre de casos de corrupção é recorrente nos discursos do presidente. Em outubro, ele passou a destacar que a Operação Lava Jato havia acabado visto que sua gestão estaria livre de corrupção. Em outras declarações, Bolsonaro ressaltou que seu governo é composto por “ministros, estatais e bancos oficiais” e ponderou que a operação continuaria para “demais órgãos do Brasil, Estados e municípios”.