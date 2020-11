Eleições 2020: E-Título já tem quase 900 mil downloads no Estado de São Paulo

Da Redação

Quase 900 mil eleitores paulistas já baixaram nova versão do aplicativo e-Título, forma digital do título de eleitor. O Estado de São Paulo lidera o ranking de downloads de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 899.872 realizados até a última quinta-feira (05). Recomenda-se que todos os cidadãos façam o download, que é gratuito e está disponível nas lojas on-line Google Play e App Store.



Neste ano, a ferramenta apresenta novidades, permitindo aos usuários justificar de forma on-line a ausência nas Eleições 2020, por meio de seus smartphones e tablets. A justificativa deverá ser feita no mesmo dia das eleições e dentro do horário da votação, entre as 7 e as 17 horas. Uma ferramenta de georreferenciamento fará com que seja identificado o local de onde o eleitor acessa o aplicativo, permitido, assim, o recebimento da justificativa.



A Justiça Eleitoral alerta os eleitores ainda para consultar o local de votação e seção eleitoral antes de sair para votar, o que pode ser feito pelo próprio e-Título ou pelo site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). Assim evitam-se transtornos, considerando a diminuição no número de seções no Estado.