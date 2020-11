Unidade do CadMóvel atende no CEU Bambi até 18 de dezembro

A partir desta quarta-feira (11) uma das unidades da Casa do Futuro (CadMóvel) atenderá a população no CEU Bambi (rua Benedito Thieso, s/nº – Parque Residencial Bambi). A unidade volante, que leva aos bairros os serviços de assistência social para as famílias em vulnerabilidade, como o CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), ficará no local até 18 de dezembro. O horário de funcionamento é das 8h às 16h30, de segunda a sexta-feira.

As duas outras unidades do CadMóvel estão atualmente atendendo na EPG Dorival Caymmi, no Jardim Guaracy(avenida da Granja, s/nº), e no CEU Ponte Alta (rua Pernambuco, 836, Jardim Ponte Alta).

Entre os serviços oferecidos pelo CadMóvel estão inscrição e recadastramento do CadÚnico, orientação sobre benefícios como os programas Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Tarifa Social de Energia Elétrica, Benefício da Prestação Continuada, Carteira do Idoso, Aposentadoria para Pessoas de Baixa Renda, Telefone Popular, Isenção de Taxa de Inscrição em Concursos Públicos e ID Jovem.