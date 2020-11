Abrigos de ônibus de Guarulhos terão QR Code para informações sobre linhas municipais

A partir da próxima segunda-feira (16) a Prefeitura de Guarulhos, em parceria com a Guarupass, irá instalar QR Codes (código de barras que pode ser facilmente escaneado usando a maioria dos smartphones equipados com câmera) em mais de 250 abrigos de ônibus e em todos os veículos da frota, com a finalidade de facilitar o acesso às informações sobre as linhas municipais, com horários de partidas e os itinerários completos.