Foo Fighters divulga a música ‘Shame Shame’, que integra novo álbum

Liderada por Dave Grohl, a banda Foo Fighters lançou a canção Shame Shame, que integra o novo álbum Medicine at Midnight, que chegará ao mercado em 5 de fevereiro de 2021. A divulgação da música foi feita no sábado, 7, no programa Saturday Night Live, sob o comando de Dave Chappelle.



Produzido por Greg Kurstin e o Foo Fighters, projetado por Darrell Thorp e mixado por Mark “Spike” Stent, Medicine at Midnight é composto por nove faixas: Making a Fire, Shame Shame, Cloudspotter, Waiting on a War, Medicine at Midnight, No Son of Mine, Holding Poison, Chasing Birds e Love Dies Young. Além de Grohl, integram o Foo Fighters Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear e Rami Jaffee.