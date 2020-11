Eleições 2020: Guti e Elói Pietá disputam o 2º turno à Prefeitura no próximo dia 29

Antônio Boaventura

A disputa pela Prefeitura para gestão nos próximos quatro anos vai ficar entre Guti (PSD), atual prefeito, e Elói Pietá (PT), ex-prefeito entre 2001 e 2008. O representante do PSD teve 45,65% dos votos [261.211] contra 32,24% [184.502] do candidato petista. Esse embate será definido no próximo dia 29 e o vencedor governa a segunda maior cidade do Estado de São Paulo no período entre 01 de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2024.

“A propensão é de eu receber mais votos do que o prefeito atual, porque quem não votou no Guti já o fez porque não aprova a atual administração. As pessoas querem uma mudança importante na cidade de Guarulhos. Especialmente na saúde e na relação com a economia, emprego e renda”, disse Elói Pietá.

Em contrapartida, durante sua votação o atual prefeito foi conciso ao criticar o petismo em âmbito nacional. “O antipetismo não é só em Guarulhos, mas em todo o País”, declarou, ainda, em seu local de votação.

Já Fran Corrêa (PSDB) terminou a disputa na terceira posição com 10,49%, seguida de Rodrigo Tavares (PRTB), que registrou 4,09%, Adriana Afonso (PL), 2,82%, Simone Carleto (PSOL), 1,63%, Wagner Freitas (PTB), 1,19%, Sandra Santos (PDT), 1,16%, Eduardo Barreto (PROS), 0,42%, e Auriel Brito (PCdoB), 0,30%.Também houve 44.313 de votos brancos, 84.230 de nulos e 171.346 abstenções.