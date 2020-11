Estado entregará amanhã mais um trem para Linha Jade

O secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, entrega nesta terça-feira (17), mais um novo trem para a Linha-13 Jade, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Este é o terceiro trem com diferencial de espaço, apropriado para bagagens da série 2500, que liga a capital ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. A entrega ocorrerá na estação Engenheiro Goulart.

O primeiro trem foi disponibilizado pela companhia em fevereiro deste ano e o segundo no mês passado. Outras cinco composições, que serão entregues até dezembro, estão em testes e começarão a circular após a realização de todos os protocolos de segurança e operação. O investimento nos oitos trens é de R$ 316,7 milhões e está sendo realizado com apoio do Banco Europeu de Investimento (BEI). Atualmente, circulam na Linha 13-Jade trens novos com o mesmo padrão das demais linhas da CPTM.

Fabricados pelo consórcio Temoinsa-Sifang, na China, os trens estão equipados com tecnologia de ponta e, a exemplo das frotas das outras seis linhas da CPTM, têm 170 metros de comprimento e salão contínuo de passageiros (passagem livre entre os carros). Também dispõem de monitores digitais internos com informações sobre a prestação de serviços e reconhecimento eletrônico automático do maquinista por meio de biometria.

Serviços da Linha 13-Jade

A linha possui três serviços para atender a demanda de passageiros. No serviço regular, as viagens são realizadas entre as estações Engenheiro Goulart, na Linha 12-Safira, e Aeroporto-Guarulhos, com parada na Estação Guarulhos-Cecap, durante todo o horário comercial. O intervalo entre os trens é de 20 minutos de segunda a sexta-feira e aos sábados (das 4h às 9h e das 17h às 20h). Nos demais horários de sábado e aos domingos e feriados é de 30 minutos.

Neste momento, devido à pandemia do coronavírus, os serviços Connect, que leva passageiros da Estação Brás à Estação Aeroporto-Guarulhos, com paradas nas estações intermediárias, e o Expresso Aeroporto, com viagens diretas entre Luz e Aeroporto, estão suspensos.