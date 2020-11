Natureza, lazer e gastronomia são atrações das cidades paulistas

Aos poucos e seguindo todas as recomendações e medidas de segurança, a população vai retornando, inclusive, as atividades de lazer. Conhecer outras cidades é uma troca de experiências e cultura muito válida e, aliado à gastronomia, promove uma visitação única em cada lugar. Por isso o Viva segue com um roteiro com quatro municípios próximos a Guarulhos que unem natureza, lazer e gastronomia.

Santana de Parnaíba

Santana de Parnaíba faz parte dos Roteiros dos Bandeirantes, Roteiro Integrado, Caminho do Sol, é um roteiro histórico-cultural abrange nove cidades do Alto e Médio Tietê. Trecho por onde os bandeirantes rumo ao interior do país iniciaram a colonização e fundaram várias vilas, ampliando assim as fronteiras do Brasil. Os pontos turísticos, como os Engenhos do Osíris, Engenho Aguardente Santinha, o Cine Teatro Coronel Raymundo, as visitas monitoradas aos Museus, Centros Culturais, Grupos de Samba de Bumbo tradicionais e a salas de leitura e informática. Na culinária, há diversas iguarias como rojão (espeto de carne suína), linguiça, acarajé, galinhada de São Longuinho, além de vinho, queijo coalho na brasa, a tradicional receita do bolinho de bacalhau e diversos doces de corte.

Mairiporã

Quem escolhe ir até Mairiporã para desfrutar de uma excelente refeição, além de belas paisagens, encontra diversos estabelecimentos na área da Serra da Cantareira. No cardápio estão restaurantes que oferecem desde lasanha de berinjela até aquele tradicional café da manhã e a deliciosa comida feita no fogão à lenha. Além de um refúgio para sair da rotina, almoçar na Serra da Cantareira também é um excelente passeio em família, principalmente por sair da área urbana e seguir para conhecer os charmes da serra, contando não somente com restaurantes, mas também com cachoeiras, trilhas e belas paisagens.

Águas de Lindoia

Águas de Lindóia é um dos maiores e mais importantes centros hidroclimáticos do Brasil. O Balneário Municipal oferece diversas opções de relaxamento para toda a família. Na gastronomia diversos pratos salgados e sobremesas encantam os visitantes, como costela de fogo de chão, joelho de porco, hambúrguer de parrilla, docinhos e cervejas artesanais. Além disso, há queijos, temperos, cachaças e outras especiarias produzidas pelos produtores e artesãos locais.

Socorro

Socorro é um dos melhores lugares do interior de São Paulo para o ecoturismo, turismo rural e de aventura. A “cidade da aventura” localizada na Serra da Mantiqueira, também proporciona experiências gastronômicas únicas. As delícias incluem geleias, compotas, cachaça, bolos, pães, licores e café. Alguns estabelecimentos oferecem uma imersão ao mundo rural com o tradicional café caipira, com pães caseiros, queijos frescos, bolos, frutas, geleias.