‘The Walking Dead’ revela prévia de episódios de 2021

The Walking Dead retomará sua 10ª temporada em fevereiro de 2021, com seis episódios adicionais que ganharam uma nova prévia, revelada pela AMC. No vídeo são reveladas algumas das cenas de produção, com aparições dos principais personagens.

Nos Estados Unidos, a série retorna em 28 de fevereiro de 2021 com seis episódios: “Home Sweet Home”, “Find Me”, “One More”, “Splinter”, “Diverged” e “Here’s Negan”.

The Walking Dead acabará na 11ª temporada e, além de Fear the Walking Dead e World Beyond, ganhará dois derivados: uma antologia chamada Tales of the Walking Dead e uma produção focada exclusivamente em Daryl (Norman Reedus) e Carol (Melissa McBride).