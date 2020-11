12ª Mostra de Teatro de Rua de Guarulhos oferece ampla programação virtual gratuita

Entre os dias 1º e 20 de dezembro acontece a 12ª Mostra de Teatro de Rua de Guarulhos, evento que conta com programação virtual e gratuita, veiculada pela plataforma digital do Movimento Cabuçu no Facebook (https://www.facebook.com/Cabucucantareira). Neste ano, por conta da pandemia, o formato diferenciado permitirá maior abrangência na participação de coletivos e acesso aos trabalhos apresentados.

Nesta edição, a Mostra de Teatro de Rua de Guarulhos presta homenagem ao escritor Castelo Hanssen, personalidade que acompanhou toda a trajetória e movimento do artista Oziel Souza, idealizador da Mostra de Teatro de Rua de Guarulhos. A amizade começou na década de 1980, quando atuaram juntos no Movimento Letra Viva, em jornais da cidade e em projetos de literatura. “Castelo Hanssen sempre esteve a favor das artes, seguindo com resistência contra todos os valores estabelecidos nos moldes de famílias, tradições e propriedades”, explica Souza.

A 12ª Mostra de Teatro de Rua de Guarulhos é um dos 131 projetos aprovados pelo fundo municipal de Guarulhos, o FunCultura, contemplado com recursos federais da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), que prevê auxílio emergencial para o setor cultural durante o estado de calamidade pública causada pela pandemia da Covid-19. Dessa forma, os recursos recebidos para execução do projeto vão movimentar a cadeia do setor cultural e beneficiar artistas, produtores e técnicos, entre outros.

Com a aprovação do projeto pela Lei Aldir Blanc, a 12ª Mostra de Teatro de Rua de Guarulhos conquista apoio para contemplar os trabalhos selecionados. “Isso nos deixa muito felizes, pois os parceiros e parceiras que se inscreveram no formulário lançado há mais de três meses o fizeram pela crença em somar como resistência e hoje, com a notícia da aprovação do nosso projeto, poderemos fazer a devolutiva às realizações artísticas que somarão ao nosso evento”, avalia Rodrigo Maia, produtor da mostra.

Confira a programação da 12ª Mostra de Teatro de Rua de Guarulhos

Terça, 1º de dezembro

19h – “Cortejo Capetim” (35min) – Grupo Teatro Imaginário Maracangalha – Campo Grande/MS

20h – Mesa de Abertura

Quarta, 2 de dezembro

10h – Contação de História “Festa na Floresta” (5min) – Cia. Movimento Cabuçu – Guarulhos/SP

16h – Contação de História “Ensinando Cavalo a Voar” (5min) – Cia. Movimento Cabuçu – Guarulhos/SP

20h – Documentário “Olha o Teatro no Meio da Rua” (22min) – Cia. Bueiro Aberto – Guarulhos/SP

Quinta, 3 de dezembro

19h – Contos (Monólogos) – HBR Souza e Guilherme Henrique (25min) – Jales/SP

19h30 – Espetáculo “Super Tosco” (50min) – Circo Teatro Rosas dos Ventos – Presidente Prudente/SP

Sexta, 4 de dezembro

19h – Espetáculo “O Grande Pequeno Circo do Palhaço Berinjela” (45min) – Grupo Teatral Nativos Terra Rasgada – Sorocaba/SP

20h – Espetáculo “Homeopatas” (30min) – Cia. Consuarte – Cabo de Santo Agostinho/PE

Sábado, 5 de dezembro

16h – Espetáculo “Titânia” (62min) – Cia. Circo Rebote – Brasília/DF

18h – Espetáculo “O Vendedor de Verdades” (45min) – Cia. Canina de Teatro de Rua e Sem Dono – São Paulo/SP

19h – Espetáculo “Dose Dupla” (64min) – Lacarta Circo Teatro – Vitória/ES

Domingo, 6 de dezembro

18h – Espetáculo “Um Canto para Carolina” (56min) – Cia. dos Inventivos – São Paulo/SP

19h – Espetáculo “A Farsa do Advogado Pathelin” (55min) – IPC – Instituto de Preparação para a Cena – Paripueira/AL

Segunda, 7 de dezembro

19h – Leitura dramática “O Lavrador” (9min) – Mbole, Caroline Beatriz e Gustavo Oliveira – Guarulhos/SP

19h30 – Oficina “Abayomi”, com Beth Massarelli (12min) – Guarulhos/SP

Terça, 8 de dezembro

19h – Documentário “Poses para o Café” (5min) – Maria Andréia – Guarulhos/SP

19h10 – Curta “Minha vida em Quarentena” (7min) – Cia. Bueiro Aberto – Guarulhos/SP

19h30 – Música “Boca do Mundo” (20min) – Raízes de Baobá – Guarulhos/SP

20h – Espetáculo “(In)Cômodos – A mulher da ponte” (45min) – Cia. Em Comma – Santa Maria/DF

Quarta, 9 de dezembro

19h – Performance “Não posso mais abrandar o vermelho que me habita” (10min) – Monique Martins (Amora) – Guarulhos/SP

19h50 Leitura dramática “Costurando Poéticas” (3min) – Cia. Costureiros de Teatro – Guarulhos/SP

20h – Exposição “Um Olhar para o Cabuçu” (10min) – Janaina Reis e Rafael Vieira – Guarulhos/SP

20h20 – Performance Audiovisual “Artes Marotas – Sem Temporanêas” (6min) – Helô Vaka – Guarulhos/SP

20h30 – Monólogo “A Carta da Terra” (5min) – Núcleo Comospolita de Teatro – Guarulhos/SP

Quinta, 10 de dezembro

10h – Contação de História “Ensinando Cavalo a Voar” (5min) – Cia. Movimento Cabuçu – Guarulhos/SP

16h – Contação de História “Festa na Floresta” (5min) – Cia. Movimento Cabuçu – Guarulhos/SP

19h – Espetáculo “Estórias Mirabolantes” (50min) – Cia. Espagírica de Teatro Ribeirão Pires/SP

20h – Curta – “111 Anos da Vó Eliza” (4min) – Mariana Gabriel – São Paulo

Sexta, 11 de dezembro

19h – Degustação de Cenas do Espetáculo “Histrião Mecânico” (12min) – Cia. Dupla D2 – São Caetano do Sul/SP

20h – Música – Vídeo Clipe “Convite” (3min) – Lucas Motta – Guarulhos/SP

20h10 – Performance “O Museu é a Rua” (20min) – Grupo de Arte Popular A Pombagem – Salvador/BA

Sábado, 12 de dezembro

16h – Espetáculo “Esperando na Rodô” (37min) – Cia. Sítio do Jeca – Pirassununga/SP

18h – Espetáculo “Columpio” (40min) – Cia. Circo Rebote – Brasília/DF

19h – Roda de Conversa “Caminhos de Palhaçadas: Os Improvisos e as Ruas” (60min) – Mediação: Leka Mariano e Vanessa Correa – Artistas convidados: Mariana Gabriel, Stela Silva, Pretay, Vitoria Carine – São Paulo/SP

Domingo, 13 de dezembro

18h – Performance Interativa “Palhaço Arlecrim Hipnotiza” (120min) – André Bizorão – Guarulhos/SP

20h30 – Vídeo Clipe “Ideologia Cibernética” (5min) – Banda João Perreka e os Alambiques – Guarulhos/SP

Segunda, 14 de dezembro

10h – Oficina “BrincAtmosfeh” (10min) – Jennifer Bueno – Guarulhos/SP

19h – Sukata Musical – (60min) – Coletivo Pássaros – São Paulo/SP

Terça, 15 de dezembro

19h – Roda de Conversa “Como ter práticas antirracistas dentro de coletivos culturais” (60min) – Amanda Nascimento (SP), Monique Martins (Guarulhos), Ticiane Simões (Maceió), Cristina Assunção (SP) e Cunanny (Guarulhos)

Quarta, 16 de dezembro

18h – Documentário “Olha o Teatro no Meio da Rua” (22min) – Cia. Bueiro Aberto – Guarulhos/SP

18h30 – Exposição “Garota Remendada” (5min) – Clara Manzano

19h – Espetáculo “Fala comigo pela tua janela” (20min) – George Swan – Cabo Santo Agostinho/PE

Quinta, 17 de dezembro

18h30 – Leitura Dramática “Árvore dos Mamulengos” (45min) – Cia. do Prato Feito – Guarulhos/SP

19h30 – “O Incrível número final” (61min) – Bando Goliardxs – São Paulo/SP

Sexta, 18 de dezembro

19h – Espetáculo “O Circo Trupiada” (40min) – Trupe Circuluz Olinda/PE

20h – Espetáculo “Pelas Ordens do Rei que Pede Socorro” (60min) – O Buraco D’Oráculo – São Paulo/SP

Sábado, 19 de dezembro

16h – Contação de História “Maleta do Mascate” (11min) – Cia. Espagírica de Teatro – Ribeirão Pires/SP

18h – Espetáculo “A Dupla Dinâmica de Dois” (50min) – Cia. Lamparim de Circo e Teatro Quixeramobim/CE

19h – Espetáculo “Cidade Desterrada” (80min) – Grupo Pombas Urbanas

Domingo, 20 de dezembro

18h– Espetáculo “Truques e Trambiques” (50 min) – Rué La Companhia – Guarulhos/SP

19h – Sarauzão