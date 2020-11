Bonsucesso tem antigo viaduto da Via Dutra liberado para carros e duas novas rotas para melhorar o trânsito na região

O antigo viaduto de Bonsucesso foi reaberto para o retorno de veículos pequenos no último sábado (28) após a aprovação da Polícia Rodoviária Federal, da concessionária CCR NovaDutra, responsável pela rodovia Presidente Dutra, e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A medida visa a desafogar o fluxo no Trevo de Bonsucesso.

Obras de infraestrutura foram feitas no viaduto, como recapeamento e pintura de faixas, além de testes de segurança para a liberação com total segurança. Junto com a reabertura do antigo viaduto, duas novas rotas alternativas de trânsito foram implantadas para que o trânsito flua melhor no Trevo de Bonsucesso (com a retomada das obras para a finalização do complexo viário) e a fim de facilitar o acesso dos motoristas à rodovia Presidente Dutra, dando maior mobilidade ao trânsito.

Atualmente, os motoristas que saem do Shopping Bonsucesso, sentido São Paulo, podem enfrentar, em alguns momentos do dia, um congestionamento pela dificuldade que os caminhões têm de contornar a alça. Essa morosidade se prolonga até a avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Uma das novas rotas foi implantada pela rua Mônica Aparecida Moredo, com entrada direta à pista lateral da rodovia, e a outra destinada aos caminhões que seguem pela avenida Paschoal Thomeu, com entrada à direita na avenida Armando Bei, rua Tamotsu Iwasse, estrada Velha Guarulhos-Arujá e com acesso posterior à rodovia.

Placas indicativas já foram colocadas no local e faixas também servem de orientação para os usuários. Durante o horário comercial há um serviço de guincho permanente para retirar carros que tenham problemas mecânicos e atrapalhem o trânsito.