Cadela do canil da GCM conquista 2º lugar em concurso de Nova Odessa

A Inspetoria de Patrulhamento com Cães (Canil) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos conseguiu o segundo lugar no 1º Campeonato de Cães de Polícia da cidade de Nova Odessa (SP), que foi disputado no último sábado (5) com a participação de guardas civis municipais de cerca de 30 cidades e da Polícia Militar de São Paulo.



A Cadela Akira I, uma pastora-alemã, foi conduzida durante a apresentação pelo 2º inspetor Neves. A equipe, que foi chefiada pelo inspetor-geral José Aparecido Vitor, também participou da modalidade Guarda e Proteção.

O Canil da GCM atua no patrulhamento diário, no Controle de Distúrbio Civil, na busca por pessoas desaparecidas, em desapropriações, na busca por entorpecentes, no controle de grandes aglomerações (estádios, parques e eventos), entre outros serviços de segurança. O canil atua também na parte social, com apresentações em escolas, creches e onde mais houver necessidade.

