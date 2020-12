FACULDADES GUARULHOS “Ganhando o mundo: FG a chave para seu futuro”

Nossos alunos, com suas graduações, exercem seu aprendizado mundo afora. Dois mil e vinte não foi de brincadeira!…

Um ano difícil para toda população Guarulhense, para todo brasileiro e para toda humanidade. Caminhamos com passos incertos. Nossa estrada foi difícil: tivemos um cenário de dores, perdas e doenças.

Nossas sensações e emoções, chegaram em um limite que nem imaginávamos no final de 2019. Mas, o futuro se apresenta… Temos esperança em uma vacina que possa nos levar para as ruas. Que possa liberar os abraços. Que possa fazermos andar sem medo pelos nossos caminhos.

A FG-Faculdades Guarulhos, nesse cenário, completou seus 50 anos de história e serviço à comunidade. Foram muitos os fatos que nos cercaram, que construímos e que construiremos.

Conhecida carinhosamente como “Figuinha” (nome que estamos nos desvinculando, porque a ideia da faculdade vai muito além do seu passado), a FG formou e continua formando profissionais nas diversas áreas do saber: Administração, Matemática, Pedagogia, Psicologia, Geografia, História, Letras, Enfermagem, Fisioterapia, Ciências Biológicas. Além disso, cursos de segunda licenciatura nas áreas de História, Geografia, Pedagogia, Matemática, Ciências Biológicas, Letras: língua inglesa e Letras: língua portuguesa; teremos ainda outros níveis de Pós graduação e extensão em 2021.

Para quem ingressar na FG-Faculdades Guarulhos no próximo ano, terão um preço mais do que especial para saborear o primeiro ano de ensino superior e para os demais alunos, preços especiais pagando até a data limite contratual.

Por causa da pandemia, ainda não sabemos qual será a atitude do Ministério da Educação (MEC) quanto ao tipo de aula: presencial, remota ou híbrida, mas estamos preparados com o melhor corpo docente para nossos alunos.

Em sua história, a FG proporcionou a muitos alunos, posição de reconhecimento no mercado de trabalho, não só para nosso país, como para o exterior: Canadá, EUA, Europa e Ásia.

Nesse próximo dia 17/12, às 15h, queremos mostrar esta faceta do nosso ensino em uma Live. “Ganhando o mundo: FG a chave para seu futuro”.

Nossos alunos, com suas graduações, exercem seu aprendizado mundo afora.

Nosso professor Fernando Bonin, coordenador do estágio de enfermagem, entrevistará nossa ex-aluna Belª Alessandra Mendes Pires, que hoje atua no Renal Dialisys Technician, no Canadá e se prepara para exercer sua atividade também nos Estados Unidos. Acontecerá no Instagram da FG-Faculdades Guarulhos (instagram.com/facguarulhos).

Em 2021, teremos novas LIVE Internacionais com nossos ex-alunos mostrando o propósito de seus estudos, aprendizados e atuações fora do país.

Venha participar e entender que o futuro está em suas mãos e estamos prontos para ajudar a conquistar os seus sonhos.