Covid-19: Com 10 leitos a mais, taxa de ocupação de UTI Covid-19 cai para 75% em Guarulhos

Depois de uma semana em alta, com percentuais acima de 80%, a taxa de ocupação de leitos de UTI para o tratamento da Covid-19 em Guarulhos caiu para 75% nesta quarta-feira (16), enquanto a lotação das enfermarias está em 67,9%. A melhoria no indicador está diretamente ligada à ampliação, nesta data, de mais 10 leitos de alta complexidade no Hospital Geral de Guarulhos, que é mantido pelo governo do Estado.

A Prefeitura, por sua vez, está preparada para a contratação de mais leitos na iniciativa privada, além de estudar a ampliação de vagas nos hospitais municipais, caso haja necessidade. Vale destacar que Guarulhos também conta com o respaldo de UTIs dos estabelecimentos da Grande São Paulo, cuja taxa de ocupação está em 66% nesta data.

“Nossa frente de trabalho para o enfrentamento da Covid-19 já se prepara para a locação de leitos na iniciativa privada, caso seja necessário. Aguardamos ainda algumas devolutivas dos governos estadual e federal e só vamos fazer isso se os índices de ocupação de leitos na cidade atingirem percentuais preocupantes. É um momento de atenção, mas não para pânico”, explicou o prefeito Guti.

Desde o início da pandemia até hoje, Guarulhos registrou 33.899 casos confirmados de Covid-19 e 1.653 óbitos, além de outras cinco mortes que seguem sob investigação. A boa notícia é que desse total de infectados na cidade 31.758 se recuperaram e passam bem.