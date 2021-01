Cultura: Coletivo Kinoférico oferece oficina gratuita de cinema

Até o dia 16 de janeiro estão abertas as inscrições para a oficina gratuita de cinema do Coletivo Kinoférico, uma iniciativa que tem como objetivo fomentar a produção local e contribuir com a formação da imagem de Guarulhos. Os encontros online, que têm início no dia 21 de janeiro e seguem até 29 de maio, acontecem sempre às quintas e sextas-feiras, das 19h às 22h. Essa atividade é um dos projetos viabilizados FunCultura.

Destinada a moradores de Guarulhos com idade a partir de 14 anos, a oficina de cinema oferece aos participantes as mais variadas etapas e segmentos da linguagem e produção audiovisual. Para participar os interessados devem preencher formulário online disponível no endereço http://bit.ly/inscricaokinoferico. A oficina possui limite de 50 vagas.

Além do contato com realizadores locais independentes da cidade de Guarulhos e da Grande São Paulo, os participantes da oficina produzirão três curtas-metragens ao final das aulas teóricas.

A oficina online de cinema do Coletivo Kinoférico é um dos 131 projetos aprovados pelo fundo municipal de Guarulhos, o FunCultura, contemplado com recursos federais da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), que prevê auxílio emergencial para o setor cultural durante o estado de calamidade pública causado pela pandemia da Covid-19. Dessa forma, os recursos recebidos para a execução do projeto vão movimentar a cadeia do setor cultural e beneficiar artistas, produtores e técnicos, entre outros.

Sobre o Coletivo Kinoférico – O Kinoférico é um coletivo que, desde 2015, fomenta a produção audiovisual no Pimentas, distrito periférico de Guarulhos, atuando como agente de propostas de difusão e discussão das pautas de comunicação e arte da região.

Assim, o coletivo promove com seus parceiros oficinas de comunicação audiovisual, produção documental e videorreportagens, exibições de cineclube e produções autorais voltadas para a comunidade. O tema mais recorrente é a própria comunidade e os temas que emanam desse lugar, construindo um cinema periférico geralmente abordando questões das minorias e das juventudes. O trabalho do coletivo tem revelado a riqueza social, histórica e cultural da periferia guarulhense, despertando assim o olhar dos moradores para o espaço que habitam.