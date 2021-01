Conservatório de Guarulhos comemora 60 anos de atuação na formação musical dos guarulhenses

Em janeiro o Conservatório Municipal de Guarulhos celebra 60 anos de atuação na formação musical dos cidadãos guarulhenses. Fundado em 1961 pelos maestros Armando e Túlio Colacioppo, a instituição é mantida pela Prefeitura, localizada no bairro Macedo, e todas as suas atividades são inteiramente gratuitas.

Para marcar as celebrações de aniversário, a Secretaria de Cultura preparou intensa programação de atividades a serem oferecidas ao longo do ano e que tem início já no próximo dia 25, com a abertura das inscrições dos cursos permanentes e livres de instrumentos a serem divulgadas posteriormente.

Para o secretário de Cultura, professor Jesus, a importância do Conservatório de Guarulhos para a cidade se estrutura em um projeto de educação que objetiva a formação humana em suas múltiplas dimensões.

“O Conservatório de Guarulhos é motivo de grande orgulho para todos nós, uma instituição com trajetória reconhecida e que possui enorme valor em nossa cidade. Muito mais que celebrar seu aniversário de 60 anos, nosso desejo é continuar olhando para frente, para os próximos 60 anos, perpetuando o legado que faz da instituição importante referência na formação musical das crianças e jovens de Guarulhos”, comentou o secretário.

Como acontece habitualmente durante os semestres letivos, os grupos formados por alunos e professores dedicam parte de sua formação a atividades musicais gratuitas, com um recorte dos resultados dos cursos e projetos do Centro Municipal de Educação e Artes (Cemear) e do Conservatório Municipal de Guarulhos. Dentre os projetos, merecem destaque as iniciativas do Núcleo de Música Autoral, que fomenta a produção musical de jovens talentos da cidade, e do Núcleo de Educação Inclusiva, que atua no ensino de música para alunos com ou sem deficiência.

Entre um semestre e outro, os munícipes e apreciadores de boa música podem ainda conferir a Mostra de Música do Conservatório Municipal de Guarulhos, evento que reúne apresentações musicais, bate-papos e palestras com professores e especialistas. Ela almeja aproximar os alunos dos cursos e a comunidade de temas de interesse comum, como regência, musicalização infantil, improvisação, cultura popular, performance musical, entre outros.

De acordo com o maestro Emiliano Patarra, diretor do conservatório, as comemorações dos 60 anos marcam ainda a criação de uma plataforma digital com conteúdo feito especialmente para os alunos dos cursos, exercícios, atividades de apreciação e material de apoio. “O momento de pandemia em que vivemos desde o mês de março do ano passado nos fez refletir sobre a necessidade de manter uma atuação mais sólida do conservatório também na área digital, aproveitando a vasta experiência e energia do corpo docente para tornar isso possível”, explicou. Patarra lembra que a criação de uma plataforma digital é uma ação alinhada pelas orquestras de Guarulhos desde o início da pandemia, o que resultou na oferta de toda a última temporada em formato digital.

Sobre o Conservatório Municipal de Guarulhos

Os cursos disponibilizados pelo conservatório têm como objetivo permitir aos seus alunos começar a exercer a atividade musical de modo profissional. Para isso, são oferecidos três módulos de ensino, cada um com duração de dois anos: Iniciante, Intermediário e Avançado. As inscrições para nossos cursos são feitas no mês de outubro, havendo um processo seletivo entre dezembro e janeiro.

Dentro do espaço em que está sediado o conservatório são oferecidos também diversos cursos livres de música para os mais diversos instrumentos, voltados a diferentes níveis de conhecimento técnico, atendendo desde os iniciantes aos que já têm conhecimento. Os professores desses cursos são os mesmos da grade do conservatório, garantindo a qualidade da atividade oferecida.