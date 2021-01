Unidade do CadMóvel chega ao CEU Cumbica e permanece até 12 de fevereiro

A Prefeitura de Guarulhos instalou nesta quarta-feira (6) uma das unidades do CadMóvel no CEU Cumbica. O equipamento itinerante, que ficará no local até 12 de fevereiro, oferece às famílias em situação de vulnerabilidade acesso a diversas políticas de assistência social, como o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). A outra unidade do CadMóvel atende no CEU Bonsucesso até a mesma data. Ambas funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, e seguem as orientações de prevenção ao coronavírus.

O CadMóvel é uma espécie de Centro de Referência da Assistência Social (Cras) volante instalado em um trailer adaptado que percorre de tempos em tempos os bairros mais distantes para facilitar o acesso dos moradores a benefícios como Tarifa Social de Energia Elétrica, Carteira do Idoso, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Benefício da Prestação Continuada (BPC), Aposentadoria para Pessoas de Baixa Renda, Telefone Popular, Isenção de Taxa de Inscrição em Concursos Públicos e ID Jovem, além do já citado CadÚnico.

Serviço

CadMóvel no CEU Cumbica – avenida Atalaia do Norte, 544, Jardim Cumbica

CadMóvel no CEU Bonsucesso – avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso

Período: de 06/01 a 12/02

Horário de atendimento: das 8h às 16h30, de segunda a sexta-feira