Prefeitura remaneja volta presencial de alunos da rede municipal para o próximo mês

Diferente das escolas da rede particular de ensino, que retomaram suas atividades no dia 11 do mês anterior, a Prefeitura, através da Secretaria de Educação, optou por remanejar o retorno presencial dos alunos da rede municipal para o próximo mês, em data ainda desconhecida. A Administração Pública ressaltou que a decisão é fruto de diálogo com os profissionais envolvidos no processo educacional e familiares dos alunos.



De acordo com o Governo Municipal, as reuniões realizadas com as equipes escolares, a previsão de retorno das aulas presenciais deverá ocorrer em março, com atendimento até 30% da capacidade nas unidades escolares, seguindo as determinações do Plano SP.



A Prefeitura também ressaltou que a partir de 09 de fevereiro, daremos início ao programa Saberes em Casa com transmissão de programas pela TV, YouTube e portal de Secretaria de Educação do município de Guarulhos. A partir do dia 22 de fevereiro, os alunos matriculados na Rede Municipal de Guarulhos terão atendimento remoto.