Youtuber faz outdoor em Taubaté (SP) pedindo saída de Karol Conká do ‘BBB21’

Gabriel Dantas, conhecido como MrPoladoful, comprou um outdoor em Taubaté, cidade do interior de São Paulo, pedindo a eliminação de Karol Conká do BBB21. O youtuber, que tem 5,7 milhões de inscritos em seu canal, divulgou a ação em suas redes sociais nesta segunda-feira, 15. “Eu me mudei na cidade nova aqui e tinha um outdoor para comprar e eu comprei”, afirmou nos stories do Instagram. O painel tem a mensagem: “Vote na ‘Carol com K’. Essa mulher tem que sair plmr de Deus! E leva a Lumena junto”. “Sinto que fiz um bem para a sanidade do nosso povo”, escreveu o youtuber em outro post.

No Twitter, Dantas fala sobre a cidade que virou tema de muitos memes nas redes sociais após, em 2011, uma mulher fingir que estava grávida de quadrigêmeos. “Gostaram do meu outdoor? Me mudei pra Taubaté trazendo esperança pro coração das pessoas”, tuitou. Apesar do pedido do youtuber, ainda não é possível para os telespectadores do Big Brother Brasil votar em Karol Conká. Os participantes que estão no Paredão desta semana são Fiuk, Nego Di e Sarah; um deles será eliminado na noite desta terça-feira, 16.