Sebrae oferece vagas gratuitas de qualificação para empresários e crédito aos concluintes dos cursos

O Governo de SP, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, e o Sebrae-SP vão oferecer 400 mil vagas presenciais e online com qualificação gratuita ao longo deste ano por meio do programa Empreenda Rápido, com o objetivo de aumentar a produtividade e competitividade das empresas. Além disso, até o final de 2021, por meio do Banco do Povo, serão disponibilizados mais de R $ 150 milhões em microcrédito para quem concluir os cursos.

No total, serão 216 mil vagas para cursos técnicos e de gestão ministrados pelo Sebrae-SP, Centro Paula Souza, Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), Senai e Senac e 184 mil vagas exclusivas de gestão aplicadas pelo Sebrae. Além da qualificação, o Empreenda Rápido auxilia os empresários no acesso a novos mercados e na busca de crédito direcionado.

O programa Empreenda Rápido está preparado para atender quem já empreende e futuros empreendedores. As aulas de administração já começaram em todo o estado de São Paulo, com mais de 7.100 inscritos em 2021. Todas as semanas são abertas novas aulas, voltadas tanto para quem quer abrir seu próprio negócio quanto para quem já o tem. Os participantes aprendem sobre finanças, marketing, abertura de empresas, gerenciamento de gestão e melhoria de resultados. As aulas são aplicadas pelo Sebrae-SP e oferecidas online ou presencialmente, no horário de 10h às 20h. As inscrições são feitas até dois dias úteis antes do início das aulas.

Com a reclassificação do Plano SP de combate à nova pandemia do coronavírus, os municípios podem ter suas atividades presenciais restritas em algum momento. Se isso acontecer na data de um curso presencial, as atividades serão realizadas de forma híbrida e / ou totalmente online e os inscritos serão previamente notificados.