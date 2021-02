PM detém foragido e encerra desmanche ilegal na região do Bonsucesso

Na última terça-feira (16), policiais do 31º Batalhão da PM encerraram um desmanche ilegal, que estava localizado na rua São José do Rio Pardo, na região do Bonsucesso.

A equipe da PM estava em uma patrulha na rua quando notou a atitude suspeita de um homem mexendo em um veículo (Gol), com ele estava também a chave de uma Fiorino, que ficava em frente ao lugar.

Durante a inspeção do veículo, foram encontradas peças sem identificação e uma placa de um carro roubado. O homem, que escapou da justiça, foi detido no local. O caso está no 7º DP.