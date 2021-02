Goleiro de Guarulhos entrará em campo como titular do Palmeiras nesta quarta-feira (17)

Vinicius Silvestre, de 26 anos, com passagens pela Seleção Brasileira Sub-15, fará sua segunda partida como titular da equipe do Palmeiras nesta quarta-feira (17), às 19h30, para o duelo contra o Coritiba, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Seu primeiro jogo foi contra o Santos, na Vila Belmiro, quando Cuca ainda era treinador do Palmeiras. Depois de uma sequência difícil de jogos, que inclui vitórias na Libertadores e decepção no Mundial, o goleiro Weverton será poupado e em seu lugar, um guarulhense ocupará o gol do Palmeiras durante a partida.