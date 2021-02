Câmara Municipal disponibiliza acesso para sistema de atendimento remoto ao cidadão

Da Redação

Já está disponível aos cidadãos o sistema FaleAqui! criado pelo Poder Legislativo de Guarulhos. Essa ferramenta, desenvolvida pela Diretoria de Tecnologia da Informação, permitirá que qualquer pessoa faça solicitações e envie mensagens e comentários aos vereadores via internet, sem a necessidade de sair de casa.



Isso garante mais velocidade e praticidade na comunicação entre as partes, além de economia de tempo e gastos com locomoção e maior segurança aos munícipes na prevenção à covid-19. Solicitações da população aos vereadores ou à administração agora podem ser realizadas de forma virtual com mais praticidade, rapidez e segurança.

Para fazer sua primeira solicitação, basta seguir os passos abaixo:

1 – Envie um e-mail ao endereço [email protected] O texto do e-mail deve conter a palavra “cadastro”, o nome completo e o telefone;

2 – Após o envio do e-mail, você receberá uma resposta contendo o código de usuário e a senha para acesso ao FaleAqui! Recomendamos que essa senha seja alterada no primeiro acesso;

3 – Com o login e senha em mãos, você deve acessar o endereço http://suportecmguarulhos.ddns.net. e requisitar, a qualquer vereador ou à administração da Casa, o que entender ser de importância para a população;

4 – As solicitações serão direcionadas aos vereadores e servidores envolvidos, e você poderá acompanhar o trâmite do processo por meio de um número de protocolo.

O sistema tornará a relação entre parlamento e população mais transparente, ágil e eficaz. O envio de documentos ao Departamento Pessoal e protocolo também será possível com este programa.