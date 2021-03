Cadastramento para vacinação contra covid-19 recebe quase 40 mil solicitações

Em menos de 24 horas de operação, o sistema de cadastramento on-line para a imunização contra a Covid-19 recebeu 39.428 solicitações. O formulário, que está disponível no site da Prefeitura (https://www.guarulhos.sp.gov.br/form/cadastro-de-vacinacao) desde às 18 horas desta segunda-feira (15), deve ser preenchido por idosos com igual ou superior a 60 anos, bem como pelos profissionais de Saúde que precisam tomar a primeira dose da vacina.

Após preencher o formulário, o sistema já irá direcionar o cadastro da pessoa, por meio do CEP informado, para a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da residência do usuário. À medida em que o município for recebendo as doses, todos os cadastrados serão convocados para receber a vacina, de forma ordenada e de acordo com os públicos prioritários do Plano Nacional de Imunização em cada fase, sendo que nesta etapa serão chamados os idosos de 75 anos ou mais e profissionais de Saúde.

Além de prevenir aglomerações neste momento crítico da pandemia, a estratégia também evita deslocamentos desnecessários. Para tanto, a Secretaria de Saúde orienta que, no momento do cadastro, a pessoa forneça telefone de contato atualizado, pois ela será convocada pela unidade através do número informado. Ressalta ainda que somente devem se cadastrar neste momento os idosos e trabalhadores da saúde.

Para facilitar o atendimento, é importante também que, no momento do cadastro, as pessoas tenham em mãos CPF, cartão SUS e comprovante de residência. No dia da vacinação, além destes documentos, também deverá ser apresentado documento de identificação com foto.

Segunda dose:

Vale destacar que não há necessidade de cadastro para os idosos e trabalhadores de Saúde que já receberam a primeira dose da vacina. Nestes casos, basta comparecer à UBS na data informada no cartão vacinal, portando comprovante da primeira aplicação, documento original com foto e CPF. As dúvidas mais comuns podem ser esclarecidas no site: https://www.guarulhos.sp.gov.br/index.php/article/campanha-municipal-de-vacinacao-contra-covid-19-de-guarulhos.