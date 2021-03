Polícia Civil de Guarulhos prende autor de roubo de caminhão ocorrido em fevereiro

Da Redação

A Polícia Civil esclareceu o roubo de um caminhão ocorrido no dia 6 de fevereiro deste ano, em Bragança Paulista. O autor do crime, de 32 anos, em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. Os trabalhos foram realizados por equipes do 4º Distrito Policial de Guarulhos. Após o encontro do veículo subtraído, os agentes prosseguiram com as investigações e conseguiram identificar o responsável pelo crime.

De posse de um mandado de prisão temporária e outro de busca e apreensão, ambos expedidos pela Justiça, os policiais civis se deslocaram até um imóvel na rua Doutor Francisco Soares Marialva, onde capturaram o autor e apreenderam a arma utilizada no crime – uma espingarda calibre 32. No local também foi recolhido um automóvel.

O homem foi levado à delegacia, onde foi reconhecido pelas vítimas e teve sua captura oficializada. Ele também foi indiciado em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, permanecendo detido à disposição da Justiça. De acordo com apurações, o autor integra uma quadrilha especializada neste tipo de delito. Com sua prisão, a Polícia Civil pretende esclarecer outras ocorrências.