Prefeito Guti recebe demandas da ACE-Guarulhos para o socorro de comerciantes em lockdown

O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, Silvio Alves, reuniu-se com o prefeito Guti na manhã desta terça-feira, 06/04, no Paço Municipal, e o entregou ofícios com diversas demandas relacionadas ao socorro de empreendedores do município, diante das restrições impostas no combate à disseminação da Covid-19.

No pedido, a ACE-Guarulhos se coloca novamente à disposição do poder público para discutir em conjunto a retomada gradual das atividades e a manutenção de empregos. “É momento de união para que salvemos vidas e também a fonte de receita dos guarulhenses. Somente com esforços em conjunto é que sairemos dessa situação tão difícil”, explicou o presidente.

Além disso, ACE-Guarulhos solicita que a Prefeitura se manifeste em relação às cobranças de impostos e taxas municipais. Sobre o tema, a entidade sugere, como alternativa imediata, a prorrogação por 90 dias da cobrança de ISS (contido no DAS), TFLIF, além das parcelas de IPTU e demais parcelamentos em curso.

A associação também solicitou a isenção da cobrança de multas e juros neste período, bem como a prorrogação nos fechamentos da GISS. “Precisamos muito que o Programa de Parcelamento Incentivado, o PPI, seja ampliado neste ano. É uma ajuda essencial para os empresários neste momento atípico”. Segundo Silvio Alves, Guti se mostrou sensível aos pedidos.

“O prefeito entendeu as nossas demandas e se mostrou bastante solícito. Esperamos que, em um futuro breve, consigamos chegar a uma solução comum, em que os empresários possam, com os protocolos sanitários necessários, trabalhar de maneira segura”, destacou.

Ainda de acordo com o dirigente, a intenção da ACE-Guarulhos, desde o início da pandemia, sempre foi auxiliar o poder público diante da crise, promovendo campanhas, palestras virtuais, orientações, firmando compromissos com seus associados, em busca de um denominador entre ações equilibradas que preservassem a vida e a saúde das pessoas, mas que também mantivessem vivo o setor produtivo.

Na última semana, Silvio Alves já havia dado sequência a essas intermediações dos comerciantes, assim como foi feito no início da pandemia em 2020. No dia 31/03, o dirigente falou com concessionárias de serviços de água e esgoto (Sabesp), gás (Comgás) e energia elétrica (EDP) e com representantes de imobiliárias. Tudo para buscar isenções de cobranças por serviços que não estão sendo utilizados pelos empresários neste momento de restrição de atividades.