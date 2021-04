Oficina incentiva a criação de jogos e as práticas musicais com foco no protagonismo das crianças

Já estão abertas as inscrições para a oficina online Música de Brincar, Brincadeira de Cantar, uma iniciativa do projeto Tambolé repleta de dicas para o desenvolvimento de jogos e práticas musicais que incentivam o protagonismo e a livre criação das crianças. O Tambolé é realizado por meio do Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos, FunCultura, com recursos federais da Lei Aldir Blanc.

A oficina é gratuita e as vagas são ilimitadas. O conteúdo, que ficará disponível a partir de 12 de abril, é voltado a professores da educação básica, educadores musicais, brincantes e pessoas interessadas em buscar repertório e novas ideias para pensar a educação na infância de forma ativa. Para participar é necessário se inscrever pelo link https://tambole.coursify.me/courses/tambole.

Idealizado pelo músico, compositor e arte-educador Kaique Falabella, o projeto Tambolé promove um passeio musical por diversos ritmos, danças tradicionais, percussão corporal, brincadeiras musicais e muitos saberes da cultura tradicional brasileira.

Durante a oficina serão desenvolvidos jogos e práticas para a sala de aula com atividades inéditas, que podem ser aplicadas nas turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Além do acesso a nove vídeos gravados por Falabella, os participantes também receberão um e-book exclusivo com materiais de apoio.

Para saber mais sobre a oficina acesse https://tambole.coursify.me/.

Para conhecer outros eventos culturais que acontecem na cidade acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.