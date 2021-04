ONG Banho da Esperança oferece higiene e atendimento médico para pessoas em situação de rua em Guarulhos

A ONG Banho da Esperança inaugurará em 11 de abril, a partir das 9h, trailer projetado para oferecer banho e higiene para pessoas em situação de rua. Em parceria com a Lorenzetti, que forneceu o chuveiro, torneiras, aquecedor e bomba hidráulica, a iniciativa é da Pastoral do Povo da Rua de Guarulhos, assessorada pelo padre Paulo Leandro da Silva.

A cerimônia de inauguração contará com a presença da Secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Célia Parnes, do Rabino Michel Schlesinger da Congregação Israelita Paulista, e do Bispo Diocesano de Guarulhos, Dom Edmilson. Além dos serviços de higiene, serão oferecidos atendimento médico e odontológico, cabeleireiro, doação de roupas e café da manhã.

A ONG Banho da Esperança foi fundada em março de 2020 e tem o objetivo de arrecadar fundos e reunir parcerias para produzir um trailer por ano. Após a conclusão do trailer, o veículo é doado para entidade filantrópica em prol da higiene de pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social.