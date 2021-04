Dólar cai para R$ 5,57 e fecha no menor valor em duas semanas

Num dia de otimismo no mercado financeiro, o dólar voltou a fechar abaixo de R$ 5,60 e atingiu o menor valor em mais de duas semanas. A bolsa de valores emendou a segunda alta consecutiva e encerrou acima dos 118 mil pontos pela primeira vez desde meados de fevereiro.

O dólar comercial fechou esta quinta-feira (8) vendido a R$ 5,574, com recuo de R$ 0,069 (-1,23%). Na mínima do dia, por volta das 14h30, a cotação alcançou R$ 5,54. O real teve hoje o melhor desempenho entre as principais moedas globais. A cotação está no menor nível desde 23 de março, quando tinha fechado a R$ 5,516.

O clima favorável também se refletiu no mercado de ações. O índice Ibovespa, da B3, encerrou o dia aos 118.323 pontos, com alta de 0,59%. Pela manhã, o indicador operava em baixa, mas reverteu o movimento a partir do início da tarde. Com ganhos pelo segundo dia seguido, o índice atingiu o patamar mais alto desde 19 de fevereiro.

A sessão foi dominada pelo alívio nos mercados globais após discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell. Em reunião do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, ele disse que a autoridade monetária norte-americana está longe de reduzir o apoio à maior economia do planeta.

A declaração reduziu os juros dos títulos públicos norte-americanos, considerados os investimentos mais seguros no mundo. Taxas mais baixas nos papéis dos Estados Unidos aumentam a disposição dos investidores em aplicar em países emergentes, como o Brasil.