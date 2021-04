Carbônica lança pre-save da música A Cidade Parou com apoio do FunCultura

A banda guarulhense Carbônica lança pre-save da música A Cidade Parou (Junto com Meu Coração), single que integra o novo álbum da banda, Apartamento 41, trabalho financiado pelo FunCultura com recursos da Lei Aldir Blanc. A música estará disponível nas plataformas de streaming a partir do próximo dia 16 (sexta-feira). Para fazer o pre-save acesse https://ingroov.es/acp_carbonica.

Apartamento 41 é o quinto trabalho da banda, com oito faixas compostas durante o período de isolamento social que retratam as reflexões, angústias, sabores e dissabores de viver em uma grande metrópole. A Cidade Parou (Junto com Meu Coração) aponta o choque de realidade do isolamento social que se fez obrigatório, ambientado no rock puro e sem gelo que a banda produz.

Além da música, o Carbônica também lança um videoclipe com animações ilustradas pelo cartunista Leandro Franco. A animação traz os inflamáveis da banda em cenas de muita ação no desafio de se manter vivo.

A vantagem de fazer o pre-save é a oportunidade de ouvir a nova música do Carbônica com exclusividade. “No dia 16 a música será adicionada automaticamente à playlist da sua plataforma de streaming favorita. Além de ajudar a banda, pois as plataformas de música irão saber que há mais pessoas interessadas na música, você colabora para espalhar a novidade para outros ouvintes”, explica o guitarrista Will Barbosa.

Sobre a banda Carbônica

Formada em Guarulhos em 2010, a banda de rock Carbônica possui ritmo efervescente e explosivo, cantado em português. Com raízes no punk rock e no garage, a Carbônica faz a confluência de estilos abusando de riffs de guitarra e letras que vão direto ao ponto.

Os temas estão sempre contextualizados num ambiente urbano, pautados de embates pessoais causados pelo modo de vida cosmopolita. Os longos anos de estrada dão maturidade ao som da banda, que há mais de uma década faz barulho no underground, uma trajetória com mais de 300 shows realizados no país.

No começo de 2020, depois de estrondosa apresentação no Sesc Guarulhos, a Carbônica promoveu uma agenda cheia de shows, interrompida em março durante uma tour pelo interior de São Paulo. Logo o mundo virou de cabeça para baixo. Este foi o ponto de partida para Will e Vini, de suas casas, começarem a compor um novo álbum, uma maneira de contar como estavam atravessando a pandemia, ou como a pandemia estava atravessando cada um deles.

Para saber mais sobre a banda acesse https://www.facebook.com/CarbonicaOficial.

Para conhecer outros eventos culturais que acontecem em Guarulhos acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.