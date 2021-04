José Mário deixa Secretaria da Saúde três meses após previsto

O prefeito Guti anuncia que José Mário Stranghetti Clemente está deixando o cargo de secretário municipal de Saúde nesta sexta-feira (9), três meses depois do previsto inicialmente quando ele assumiu, em março de 2020.

Naquele momento, início da pandemia de covid-19, o médico cardiologista deixou claro que aceitava o compromisso de caminhar junto da administração na difícil tarefa de combate ao coronavírus até o final do primeiro mandato, em dezembro do ano passado.

“Aceitei o desafio para concluir aquele ciclo e auxiliar meu amigo num dos momentos mais difíceis que qualquer administração municipal já passou”, explicou José Mário.



No entanto, diante da continuidade da pandemia, José Mario aceitou permanecer à frente da Secretaria por mais três meses para organizar o processo de vacinação contra a Covid-19. “Ao assumir o posto, tive de mudar toda minha vida pessoal e profissional. Adiei alguns projetos que não posso mais postergar. Desta forma, deixei o cargo com a certeza de que fiz o melhor para Guarulhos”, explicou ao justificar sua saída do comando da Saúde, nesta sexta-feira, 9 de abril.



O prefeito Guti disse lamentar a saída de José Mario, mas entende os motivos, já que era prevista a necessidade de ele retomar a vida profissional junto a seu consultório particular e como médico da própria Prefeitura, prestando atendimentos diretos à população. Segundo o prefeito, neste momento, a continuidade ao trabalho será tocada pelo atual adjunto Michael Rodrigues de Paula, que assume o cargo interinamente.



“Estamos estudando alguns nomes para dar sequência ao trabalho do Dr. José Mário neste momento em que estamos no auge da pandemia de coronavírus. Mas não temos pressa para fazer esta escolha, já que o time está muito bem estruturado e com condições de seguir prestando o melhor atendimento à população”, afirmou Guti.