Vacinação contra a covid-19 para profissionais da Educação começa na segunda-feira em Guarulhos

Os profissionais de 47 anos ou mais que atuam diretamente com os alunos em uma das unidades escolares do município de Guarulhos, nas redes municipal, estadual, federal e privada, começam a ser imunizados contra a Covid-19 na próxima segunda-feira (12), desde que efetuem o cadastro no endereço https://vacinaja.sp.gov.br/educacao.

É preciso preencher o formulário com CPF, nome completo e e-mail. Será por intermédio do e-mail informado que serão enviadas todas as comunicações necessárias e o certificado “Vacina Já Educação”, que comprova que o processo foi validado.

Após a validação do cadastro e recebimento do comprovante, o profissional deverá acessar o Portal da Educação (https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br) e preencher o cadastro com nome, CPF e local de trabalho. Com essas informações, a equipe da Secretaria de Educação vai elaborar o cronograma de vacinação, que estará disponível no Portal SE Informe a partir de sábado (10).

A Educação informa ainda que no dia da vacinação será obrigatório a apresentar o certificado Vacina Já Educação, documento com foto e CPF, sem os quais a imunização não será autorizada.

Nessa primeira fase serão vacinados os profissionais ativos que atuem nas funções de professor, cozinheiro, auxiliar de serviços gerais, assistente de gestão escolar, diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico e agente escolar. Os grupos prioritários foram definidos pelo Governo do Estado.

Para acessar a página de acompanhamento das etapas do processo de vacinação clique em https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/site/listar/categoria/30/.