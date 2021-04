Com deputado Marco Bertaiolli, ACE-Guarulhos lança oficialmente catálogo digital de ofertas

A Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos lançou oficialmente, na última terça-feira, 6/04, o catálogo digital de ofertas ACE NET Business, em evento realizado nos estúdios da TBL Comunicação – com restrição do número de pessoas e todos os protocolos de prevenção – e transmitido ao vivo pela internet. A mediação foi do jornalista Luiz Pires.

Baseado em uma experiência do presidente Silvio Alves em seus negócios no varejo, o catálogo está em sua segunda edição e traz anúncios de ofertas exclusivas de associados à ACE-Guarulhos. Os produtos e serviços anunciados têm condições diferenciadas e podem ser conferidos por meio de dispositivos digitais como um computador ou mesmo o aparelho celular.

“É um orgulho poder anunciar mais uma ferramenta, mais um canal de vendas para nossos associados, que tanto têm sofrido com as restrições de atividades da quarentena. Quero agradecer a todo time de diretores e colaboradores da ACE pela concepção do catálogo”, afirmou Silvio.

A realização do evento de lançamento contou com o apoio de parceiros institucionais importantes. Entre eles, a Unimed Guarulhos, que sempre está ao lado da ACE em iniciativas que visam a melhoria do cenário econômico da cidade.

Durante a live, diretores e associados fizeram participações especiais, ao vivo ou em vídeos gravados com antecedência. Entre elogios à ferramenta e lembranças de como a iniciativa foi concebida, falaram os diretores Lucas Felipe (Marketing e Comunicação), Carlos Dias (Comercial), Marcelo Alves (Parcerias) e Rubens Aquino (Eventos), a vice-presidente de Serviços, Regina Yabu, o presidente dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, Donizete Branco, e o superintendente Maurici Dias Gomes.

“Há um ano criamos um grupo de WhatsApp como forma de aproximar os associados, o ACE NET Business. Por meio dessa plataforma os empresários fomentaram seus negócios e se conheceram. Mas o prolongamento da pandemia exigiu mais e o catálogo veio para atender a essa necessidade”, explicou Carlos Dias.

Fomentando a economia local – Os associados Leila Maluli, da Farmácia Guarucentro, e Douglas Ribeiro, da Personalize Group, gravaram depoimentos atestando a eficiência do grupo ACE NET Business. “Desde o início da pandemia percebemos que precisaríamos mostrar a relevância da entidade para o associado.

E, agora, ele precisa ainda mais da ACE. De novas soluções para entender e atender seus anseios. Decidimos fortalecer nosso portfólio de serviços e a presença digital é fundamental. O catálogo digital de ofertas é rápido, dinâmico e traz condições exclusivas para nossos associados neste momento tão delicado”, apontou Maurici Dias Gomes.

Essa contribuição para que os empresários da cidade tenham um alívio durante essa crise foi exaltada pelo vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de SP (Facesp), o deputado federal Marco Bertaiolli.

“Fomentar a economia local é uma das principais missões de uma associação comercial. E a ACE-Guarulhos está de parabéns pelo lançamento dessa ferramenta ágil e que vai aliviar as dores dos empresários, especialmente os pequenos. A entidade e o presidente Silvio estão de parabéns”, disse o deputado, que abriu espaço em sua agenda, em meio a sessão online da Câmara dos Deputados, para entrar ao vivo no evento da ACE.

Sobre o momento delicado enfrentado por todo o setor produtivo, Bertaiolli citou suas ações em Brasília, sustentadas em três pilares: “Primeiro é preciso seguir a ciência e buscar mais leitos e doses de vacina. Segundo, é necessário que governos se unam para uma ação social que ampliem o auxílio emergencial. E, em terceiro, é preciso mais ações de sustentabilidade às pequenas empresas, como financiamentos e prorrogação de impostos. Lockdown sozinho não resolve. Ainda mais um ‘meia boca’ como o que está sendo feito por aqui”, completou.