Orquestras de Guarulhos estreiam bate-papo e masterclass digital sobre flauta nesta quinta-feira

Você sabia que a flauta é um dos instrumentos mais antigos de que se tem notícia? Nesta quinta-feira (22), às 18h, a Prefeitura de Guarulhos apresenta o Com Foco, em Casa!, atividade digital que envolve os instrumentistas da Gru Sinfônica e da Orquestra Jovem para potencializar e aprimorar sua performance enquanto estão longe dos palcos. Em formato de bate-papo e masterclass digital, o foco é a participação de instrumentistas de flauta e a transmissão ocorrerá pelas redes sociais das orquestras de Guarulhos no YouTube (www.youtube.com/channel/UCS9r_T3pJEr2wnZreRGSo1g) e no Facebook (www.facebook.com/ojmguarulhos/).

A masterclass conta com a participação do flautista Renan Dias Mendes como convidado, que se junta aos flautistas da Gru Sinfônica Júlia Pedron e Jonatas Monteiro. Para participar da masterclass foram selecionados músicos de Guarulhos e de municípios como São Paulo, Jacareí (SP), Araçoiaba da Serra (SP), Ribeirão da Serra (SP), Diamantina (MG) e Poços de Caldas (MG).

De acordo com o maestro Emiliano Patarra, regente das orquestras, a inscrição de jovens instrumentistas de outras regiões demonstra a relevância que os eventos digitais de Guarulhos têm alcançado. “A grande surpresa para essa masterclass é a variedade de músicos de outras cidades, que não são grandes centros urbanos, interessados em se manter atualizados, preparados e alinhados com seus instrumentos, prontos para desenvolver sua performance de forma adequada”, comemora Patarra, satisfeito com a valiosa contribuição da ação.

A flauta

Escavações arqueológicas em cavernas e cordilheiras da Europa e do Sudeste Asiático desenterraram cerca de 30 flautas feitas de tíbia de abutre, fêmur de urso e marfim de mamute. Os achados datam do período Paleolítico e têm entre 43 mil e 82 mil anos. Incorporada à orquestra somente a partir da segunda metade do século XVII, após o flautista, compositor e luthier alemão Theobald Böhm criar a moderna versão transversal, a flauta é um dos mais envolventes instrumentos dentre os solistas, com timbres que vão dos mais agudos aos mais graves.

Iniciativa das secretarias de Educação e Cultura, o Com Foco, em Casa! é uma atividade relacionada aos aspectos de formação dos instrumentistas da Orquestra Gru Sinfônica, que têm forte atuação junto ao ensino de música para alunos da rede municipal no programa Saberes em Casa, e dos músicos da Orquestra Jovem, que não podem prescindir de estudos sistemáticos para aprimorar sua técnica. A iniciativa objetiva, sobretudo, amparar os instrumentistas ao longo do período de distanciamento social.

Serviço

Com Foco, em Casa! com o tema Flauta

Data: quarta-feira, 22 de abril

Horário: 18h

Evento virtual transmitido pelas redes sociais:

YouTube: www.youtube.com/channel/UCS9r_T3pJEr2wnZreRGSo1g

Facebook: www.facebook.com/ojmguarulhos/