Médico Ricardo Rui será o novo secretário de Saúde de Guarulhos

O médico Ricardo Rui foi escolhido pelo prefeito Guti para assumir a Secretaria Municipal de Saúde nos próximos dias. Ele entra no lugar do também médico José Mário Stranghetti Clemente, que se desligou do cargo no início de abril. Michael Rodrigues de Paula, que assumiu o cargo interinamente, ainda responderá pela pasta por 15 dias, retornando ao cargo de adjunto.

“As pessoas são movidas por desafios e assumir a Saúde do segundo maior município do Estado é um deles. Estou muito contente com a lembrança e de poder continuar o trabalho realizado pelo meu antecessor, o doutor José Mário”, afirmou Ricardo Rui. Com 55 anos, é formado há 30 anos como médico ortopedista, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatismos, especialista em medicina desportiva. Atualmente, além de ter um consultório particular em Guarulhos, é médico assistente de traumaortopedia do Hospital Geral de Guarulhos e servidor público municipal lotado na Secretaria de Esportes. Também foi vereador na cidade por dois mantados entre 2005 e 2012. Atualmente, é filiado ao PSD.

Ricardo Rui explicou que está pronto para assumir a Secretaria em um momento bastante difícil para todo o mundo devido à pandemia, mas acredita ser possível desenvolver um bom trabalho junto ao atual time que está à frente da Saúde na Prefeitura. Inclusive, informa que a vacinação contra Covid para quem tem mais de 60 anos deve ser iniciada em Guarulhos a partir do próximo dia 5 de maio.