Sarau Amor e Esperança presta homenagem a Áurea Fontes nesta quarta-feira

O Sarau Amor e Esperança desta quarta-feira (5) presta homenagem à cantora e compositora Áurea Fontes, durante encontro veiculado das 19h30 às 21h30 pela fanpage do evento no Facebook (https://www.facebook.com/Sarau-amor-e-esperan%C3%A7a-102829921406683/). Iniciativa da Secretaria de Cultura e da Casa de Cultura Popular São Rafael, o sarau relembra alguns dos momentos marcantes da vida e carreira de Áurea Fontes, que faleceu nessa segunda-feira (3).

Para homenagear a artista o Sarau Amor e Esperança convida amigos e familiares, pessoas ligadas à cultura da música sertaneja raiz em Guarulhos, a grande paixão de Áurea Fontes.

Produtora cultural, cantora, compositora, apresentadora e coordenadora do programa Viola Viva, Áurea se notabilizou por seu trabalho em favor da música e da cultura sertaneja tradicional. Ela foi funcionária da Secretaria da Cultura de Guarulhos e responsável pela criação da Sala do Sertanejo do Museu Histórico da cidade, que reunia acervo sobre a cultura e a música caipira, sala essa depois denominada Tonico e Tinoco.

Em 1995 ela criou o programa Viola Viva, transmitido ao vivo para todo o Brasil pela Rádio Tupi AM. Em 1998 o Viola Viva passou a acontecer no Auditório Pedro Dias Gonçalves, na Biblioteca Monteiro Lobato, e anos depois no Teatro Nelson Rodrigues, na Vila Galvão.

Mesmo após o afastamento de Áurea do Viola Viva para tratamento de saúde, a Secretaria de Cultura deu continuidade ao projeto no Teatro Nelson Rodrigues com a apresentadora Maria José por longas e saudosas tardes de domingo, todas elas em homenagem à cantora. Em 2019 Áurea Fontes recebeu o título de cidadã guarulhense.

Serviço

Sarau Amor e Esperança em homenagem a Áurea Fontes

Data: quarta-feira, 5 de maio

Horário: das 19h30 às 21h30

Evento virtual transmitido pelo Facebook: https://www.facebook.com/Sarau-amor-e-esperan%C3%A7a-102829921406683/