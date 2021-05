1ª Semana da Compostagem de Guarulhos termina neste sábado com sorteio de prêmios

Após uma semana de atividades online, termina neste sábado (8) com encontro presencial, das 9h às 13h, no mesmo espaço da feira orgânica realizada na praça Paschoal Thomeu (antiga praça IV Centenário), a 1ª Semana da Compostagem de Guarulhos. Na ocasião haverá plantão de dúvidas sobre compostagem e hortas em pequenos espaços e sorteio de prêmios (minhocários e composteiras em baldes, minhocas californianas e balanças digitais).

Durante os cinco dias do evento os participantes aprenderam sobre a importância da compostagem como contribuição fundamental para a redução do volume de rejeitos enviados ao aterro sanitário, como montar composteiras urbanas e minhocários, reaproveitamento de folhas secas, como usar o adubo orgânico em vasos e hortas, compostagem em caixa ou floreira (método Lages), animais amigos e inimigos da compostagem, conexão com a natureza através da compostagem, higienização e armazenagem de alimentos, entre outros itens relacionados ao tema. Também houve o lançamento do Clube dos Composteiros – Desafio Ganhe mais 1, além da campanha Folha Seca Não é Lixo.

De acordo com Rodnei Minelli, secretário de Serviços Públicos, o objetivo da 1ª Semana da Compostagem de Guarulhos foi disseminar conhecimento para que as pessoas possam praticar a compostagem de resíduos orgânicos domiciliares mesmo em pequenos espaços e assim ajudar a cidade a reduzir o volume de lixo produzido diariamente.

“Atualmente 58% de todo o resíduo enviado ao aterro sanitário, o que equivale a 580 toneladas por dia, poderia ser destinado à compostagem, o que seria muito positivo para o meio ambiente e para a economia de recursos públicos”, afirma Minelli.

A 1ª Semana da Compostagem de Guarulhos foi realizada pela Secretaria de Serviços Públicos, através do Departamento de Limpeza Pública, em parceria com o Instituto Lixo Zero Brasil. Para mais informações sobre o movimento Lixo Zero acesse http://lixozero.guarulhos.sp.gov.br/.