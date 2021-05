Guarulhos abre processo seletivo para contratação emergencial de médicos

Guarulhos abre nesta sexta-feira (07) as inscrições do processo seletivo para contratação emergencial de 28 médicos, cujos editais foram publicados no Diário Oficial do Município desta terça-feira (04). Os salários variam de R$ 6.191,53 a R$ 15.654,69 para cargas horárias entre 20 a 40 horas semanais, podendo ser acrescidos de gratificação. Os interessados têm até o próximo dia 21 para se inscrever pelo e-mail: [email protected] ou pessoalmente, das 9 às 16 horas, na sede da Secretaria de Saúde (rua Íris nº 320, sala 09, no bairro de Gopoúva).

São cinco vagas para médico ambulatorial, quatro para ginecologista e obstetra ambulatorial, cinco para médico da família, quatro para endocrinologista e 10 para psiquiatra. No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos: currículo resumido (uma folha), cédula de identidade, comprovante de residência, CRM-SP, diploma de medicina, comprovação da especialidade e certificados especificados no item 6 do edital de acordo com a especialidade, quando houver.

A seleção dos candidatos se dará por meio da avaliação do currículo, obedecendo os critérios apontados no item 6 do edital e a contratação será por prazo determinado até a homologação dos resultados do próximo concurso público, conforme a especialidade, ou por um ano; prevalecendo o que ocorrer primeiro.

Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente da nota final obtida pela somatória de pontos dos títulos e a classificação final dos inscritos será divulgada no dia 28/05/2021, no Diário Oficial do Município disponível no site www.guarulhos.sp.gov.br. O telefone de contato para mais informações é 2472 5049.