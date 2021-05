Criação de imagens em vídeo-performance revela usos da linguagem audiovisual

Na próxima sexta-feira (21), às 18h, a artista visual Agah Precária apresenta a estreia da vídeo-performance Chá de Revelação, live e bate-papo com a artista sobre as possibilidades da criação de imagens a partir do uso da linguagem audiovisual. A exibição tem classificação de 18 anos e acontece pelo YouTube (https://youtu.be/Y7NGQsPUM_Y) e no Instagram @agahprecaria (https://www.instagram.com/agahprecaria/).

O vídeo-performance Chá de Revelação é resultado de oficinas de vídeo oferecidas em fevereiro cujo conteúdo abordou a produção de imagens a partir do questionamento sobre a desterritorialização da pele. É um projeto financiado pelo Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos (FunCultura) com recursos federais da Lei Aldir Blanc.

Para mais informações acesse https://www.facebook.com/agahprecariaa e https://www.instagram.com/agahprecaria/.

Para saber mais sobre os eventos culturais da cidade acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Serviço

Vídeo-performance Chá de Revelação

Data: sexta-feira, 21 de maio

Horário: 18h

Transmissão

YouTube: https://youtu.be/Y7NGQsPUM_Y

Instagram: https://www.instagram.com/agahprecaria/

Classificação: 18 anos